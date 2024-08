Werder Bremen will seinen Kader in der letzten Transferwoche noch etwas verkleinern. Der erste Spieler ist schon weg.

Peter Niemeyer hat in der letzten Transferwoche den ersten Werder-Spieler ausgeliehen.

Bremen - Werder Bremen hat Mittelfeldspieler Dikeni Salifou bis zum Saisonende an den österreichischen Erstligisten SK Austria Klagenfurt ausgeliehen. Der 21-Jährige spielte in den Planungen von Trainer Ole Werner keine große Rolle.

„Der Konkurrenzkampf auf seiner Position ist bei uns sehr hoch, sodass wir ihm nicht die Spielzeit ermöglichen können, die für seine Entwicklung wichtig ist“, begründete Bremens Fußball-Chef Peter Niemeyer die erneute Ausleihe.

In der vergangenen Spielzeit war Salifou, der 2022 vom FC Augsburg an die Weser gekommen war, bereits an die zweite Mannschaft von Juventus Turin ausgeliehen. Für Werder bestritt Salifou bislang erst ein Bundesligaspiel.