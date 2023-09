Werder leiht Salifou an Juventus Turin II aus

Bremen - Werder Bremen hat Mittelfeldspieler Dikeni Salifou an die zweite Mannschaft von Juventus Turin verliehen. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Freitag mit. Salifou war vor einem Jahr vom FC Augsburg an die Weser gewechselt, absolvierte auch wegen einiger Verletzungen aber nur ein Bundesligaspiel für die Grün-Weißen.

„Dikeni hatte bei uns zuletzt immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen und konnte so nie seinen Rhythmus finden. Er benötigt jetzt viel Spielpraxis und wir hoffen, dass er diese bei Juventus bekommen wird“, sagte Bremens Fußball-Chef Clemens Fritz.