Der Auftritt in Bielefeld ist ein Tiefpunkt. An der Weser herrscht Krisenstimmung. Und nun drohen auch noch weitere Ausfälle.

Bremen - Zur sportlichen Krise kommen bei Werder Bremen vor dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg nun auch noch Personalsorgen hinzu. Marvin Ducksch, Marco Friedl und Romano Schmid fallen für die Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) aus. Hinter den Einsätzen von Michael Zetterer, Marco Grüll und Skelly Alvero stehen noch Fragezeichen. Das Trio plagt sich mit Erkältungen herum.

Die Stimmung an der Weser ist nach dem peinlichen Viertelfinal-Aus im DFB-Pokal beim Fußball-Drittligisten Arminia Bielefeld auf dem Tiefpunkt. Die Grün-Weißen haben in diesem Jahr erst ein Pflichtspiel gewonnen und sind in der Bundesliga auf Tabellenplatz zwölf zurückgefallen.

Nach der Niederlage in Bielefeld hatte Routinier Leonardo Bittencourt heftige Kritik am Zusammenhalt der Mannschaft geübt. Werder-Coach Ole Werner sah darin kein Problem. Er forderte aber ein Zeichen auf dem Platz. „Es ist nicht damit getan, Dinge anzusprechen. Es kommt auf die Reaktion an“, sagte der 36-Jährige. „Reden können wir alle viel. Es kommt darauf an, was man auf dem Platz sieht. Und es ist de facto so, dass man aktuell zu wenig sieht.“