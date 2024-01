Bremen - Bundesligist Werder Bremen steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge vor der Verpflichtung des 21 Jahre alten Franzosen Skelly Alvero. Wie die „Bild“ und die „Deichstube“ am Dienstag berichteten, könnte der 2,02 Meter große Mittelfeldspieler, der aktuell in seiner Heimat bei Olympique Lyon unter Vertrag steht, bereits am Mittwoch den obligatorischen Medizincheck an der Weser absolvieren. Im Gespräch sei eine Leihe mit Kaufoption nach der laufenden Saison. In der aktuellen Serie absolvierte Alvero acht Partien für Lyon, in denen er einen Treffer erzielte.