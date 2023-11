Das Jahr neigt sich dem Ende zu, der letzte Monat bricht an. Mit wichtigen Spielen für Werder Bremen. Es geht um eine gute Ausgangslage für die Rückrunde.

Bremen - Nach der klaren Niederlage gegen Spitzenreiter Bayer Leverkusen hat Werder Bremens Trainer Ole Werner die restlichen Partien in diesem Jahr als richtungsweisend für den weiteren Saisonverlauf bezeichnet. „Ich sehe es schon so, dass das Richtung Weihnachten extrem wichtige Spiele für uns sind, die auch eine Richtung vorgeben können“, sagte Werner am Donnerstag. „Auch wenn man das Bochum-Spiel im Januar noch mit hineinnimmt. Uns allen ist die Wichtigkeit der nächsten Spiele bewusst“, sagte der Werder-Coach.

Werder gastiert am Samstag (18.30 Uhr/Sky) beim Überraschungsdritten VfB Stuttgart. Danach folgen der FC Augsburg, Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig als Gegner, ehe die Hinrunde im Januar 2024 mit der Partie beim VfL Bochum beendet wird.

Personell wird es im Vergleich zum Leverkusen-Spiel keine großen Änderungen geben, zumal in Amos Pieper nach seinem Knöchelbruch ein weiterer Spieler lange fehlen wird. Der Ausfall des Innenverteidigers zwingt die Bremer wahrscheinlich dazu, in der Winterpause noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv zu werden. „Wir werden uns zusammensetzen und uns unsere Gedanken machen. Auch bezüglich eines Transfers in der Winterpause“, sagte Profifußball-Leiter Clemens Fritz.