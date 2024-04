Bremerhaven - Ein 43 Jahre alter Arbeiter hat sich auf einer Werft in Bremerhaven bei einem Sturz aus rund fünf Metern Höhe schwer verletzt. Nach erstem Augenschein bestehe keine Lebensgefahr, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Der Arbeiter stürzte am Montag von einem Dachgestell aus unbekannter Ursache auf das Oberdeck eines Schiffes, das in einer Werft im Fischereihafen liegt. Er sei mithilfe eines Rettungskorbes und eines Krans vom Schiff geborgen und dann in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es.