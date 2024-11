Gelsenkirchen - Kaiserslauterns Trainer Markus Anfang sorgt sich um seinen besten Stürmer Ragnar Ache. Der 26-Jährige musste beim 3:0-Sieg der Pfälzer beim FC Schalke 04 kurz vor der Halbzeit verletzt ausgewechselt werden. Ache, dem das 1:0 gelungen war, hatte Probleme am Sprunggelenk. Er konnte nicht richtig auftreten und musste von Betreuern gestützt werden.

Anfang sprach von einem „Wermutstropfen“. Eine Diagnose von Aches Verletzung gibt es bislang nicht. „Ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist, dass er uns recht bald wieder zur Verfügung steht“, sagte der Coach. Ache hat in dieser Saison bereits neun Tore erzielt. Kein Spieler in der 2. Fußball-Bundesliga traf häufiger.