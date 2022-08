Werner bei Leipzig auf der Bank: Kruse startet für Wolfsburg

Leipzig - Ohne Nationalstürmer Timo Werner will RB Leipzig den ersten Saison-Sieg in der Fußball-Bundesliga holen. Der 26-Jährige sitzt am Samstag gegen den VfL Wolfsburg zunächst auf der Bank. Dasselbe gilt für den Ex-Wolfsburger Xaver Schlager und den zuletzt glücklosen Verteidiger Josko Gvardiol. Torhüter Peter Gulacsi verpasst das Spiel verletzt. Für Werner stürmt André Silva, für Gvardiol verteidigt Marcel Halstenberg und Janis Blaswich steht im Tor.

Wolfsburg beginnt erstmals in dieser Saison mit Max Kruse. Um den Stürmer hatte es Unruhe gegeben, ein Abgang in den letzten Tagen der Transferperiode deutete sich an. Dazu wird es aber nicht kommen, wie VfL-Manager Jörg Schmadtke vor dem Anpfiff bei Sky sagte.