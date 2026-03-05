Leipzig - Ole Werner teilt die Kritik von Bundestrainer Julian Nagelsmann an einem Trio von RB Leipzig nicht. „Ich traue all den Jungs zu, auch in der deutschen Nationalmannschaft eine gute Rolle zu spielen“, sagte der Coach von RB Leipzig. Die Äußerungen Nagelsmanns in einem Kicker-Interview habe er bei den Spielern auch nicht als besonders großes Thema wahrgenommen. Dennoch, meinte Werner, gibt es bezüglich der Kritik „sicherlich unterschiedliche Sichtweisen darauf, wie man das machen kann.“

Konkret hatte Nagelsmann von Brajan Gruda mehr Torgefahr gefordert, Ridle Baku habe noch nicht das Leistungsniveau der Hinrunde und Benjamin Henrichs brauche nach der schweren Verletzung noch Rhythmus, spiele aber wenig. „Natürlich kann bei Brajan mehr Ouput kommen“, sagte Werner. „Auf der anderen Seite hat er noch nicht so wahnsinnig viele Spiele bei uns gemacht.“ Gruda war Anfang Februar aus Brighton gekommen, verbuchte in bisher vier Bundesliga-Einsätzen ein Tor und eine Vorlage.

Großes Lob für Henrichs

Mit der Leistung Grudas sei Werner ebenso „total zufrieden“ wie mit denen Bakus. „Ich finde, wenn man seine letzten Auftritte sieht, dass er einfach richtig Rhythmus aufgenommen hat“, befand der 37-Jährige. Da Nagelsmann sich auf der rechten Abwehrseite auf Joshua Kimmich festgelegt hat, geht es beim Thema WM nur um die Rolle des Back-ups.

Deshalb könnte es für Baku-Konkurrent Henrichs sehr eng werden. Werner wies allerdings darauf hin, welchen Einfluss der Achillessehnenriss gehabt hat. „Vor dem Hintergrund wie lange er gefehlt hat, finde ich seine Leistung bemerkenswert. Er ist stabil zurückgekommen“, sagte Werner.

Unumstritten in der Nationalmannschaft ist aktuell aus Leipziger Sicht nur David Raum. Der Linksverteidiger dürfte sicher dabei sein, wenn Julian Nagelsmann demnächst das Aufgebot für die letzten beiden Länderspiele vor der vorläufigen WM-Nominierung bekanntgibt. Am 27. März spielt Deutschland in der Schweiz, drei Tage später in Stuttgart gegen Ghana.