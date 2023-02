Bremen - In der Dauerdiskussion um den Videobeweis im Profifußball hat Trainer Ole Werner von Werder Bremen eine zeitliche Begrenzung der Überprüfungen vorgeschlagen. „Ich finde, es sollte irgendwie ein Zeitlimit geben. Wenn der Schiedsrichter rausgeht oder derjenige in Köln länger braucht als eine Minute, um irgendwas zu sehen, dann ist es keine klare Fehlentscheidung“, sagte Werner bei der Talkreihe „Werder Up’n Swutsch“ in Bremen.

Der Videobeweis stößt bei vielen Bundesliga-Trainern auf Kritik. Erst am vergangenen Wochenende hatte Bruno Labbadia vom VfB Stuttgart gewettert: „Damit enteierst du den Schiedsrichter.“