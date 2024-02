Es gibt nichts, was nicht prämiert werden kann. In Jena hat nun ein Wertstoffhof eine bundesweite Auszeichnung erhalten. Der Hintergrund ist ernst.

Wertstoffhof in Jena erhält bundesweite Auszeichnung

Elektrokleingeräte sind auf einem Wertstoffhof in einem Sammelcontainer untergebracht.

Jena - Ein Wertstoffhof in Jena hat den von der Deutschen Umwelthilfe (DUH) ausgerufenen Wettbewerb „Grüner Wertstoffhof“ gewonnen. Der Wertstoffhof Nord in der Universitätsstadt überzeuge durch sein Umweltbildungskonzept und sein großes Engagement für die Wiederverwendung und Reparatur von Altprodukten, hieß es am Mittwoch von der DUH. Mit dem Wettbewerb wolle die Umwelthilfe auf die Bedeutung dieser Abgabestellen aufmerksam machen und Verbesserungen anstoßen.

„Für Bürgerinnen und Bürger haben Wertstoffhöfe als Anlaufstelle zur Abgabe von Wert- und Schadstoffen eine zentrale Bedeutung“, erklärte DUH-Bundesgeschäftsführerin Barbara Metz. „Sie können durch die Förderung von Abfallvermeidung, Wiederverwendung und hochwertigem Recycling ganz entscheidend zum Klima- und Ressourcenschutz beitragen.“

Das gelinge in Jena auf vorbildliche Weise, etwa durch ein Tauschhaus und die Kooperation mit einem Repair-Café. So könnten gut erhaltene Gegenstände wie Fahrräder, Bücher oder Haushaltswaren wiederverwertet werden. Zudem werde Aufklärungsarbeit geleistet.