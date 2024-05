Berlin - Die Damen der Zehlendorfer Wespen und die Herren des Berliner HC spielen auch in der kommenden Saison in den 1. Feldhockey-Bundesligen. Die Wespen gewannen ihr „Playinn“ am Samstag bei Uhlenhorst Mülheim mit 2:1 (1:0). Der BHC bezwang im heimischen Ernst-Reuter-Stadion den SC Frankfurt 1880 mit 6:2 (2:1). „Die Jungs haben alles reingeworfen und den Klassenverbleib so was von verdient“, sagte Trainer Darren Cheesman, der im Sommer zum Ligakonkurrenten Rot-Weiss Köln wechselt.

Ein Doppelschlag von Tom Neßelhauf (42. Minute) und Kapitän Paul Dösch (44./Strafecke) am Ende des dritten Viertels zum 4:2 ebnete den Weg zum Ligaverbleib. „Das 4:2 war der Knackpunkt, Frankfurt hat es uns echt nicht leicht gemacht“ resümierte Cheesman. Zuvor hatten Nico Kirstein (24./Strafecke) und Simon Herzsprung (30.) einen 0:1-Rückstand zugunsten der Berliner gedreht, ehe der Aufsteiger per Siebenmeter (38.) zum 2:2 ausglich. In der Schlussminute trafen dann die Junioren-Weltmeister Matteo Poljaric und Christian Franz jeweils ins leere Tor zum 5:2 und 6:2.

Bei den Wespen wurde Emily Gesch mit ihrem Strafeckentor in der 49. Minute zur Matchwinnerin. Zuvor hatte Carlotta Hütwohl den Aufsteiger bereits nach 39 Sekunden in Führung gebracht, Mülheim glich zu Beginn der zweiten Halbzeit (32.) aus.