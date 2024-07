Gröningen - Die Verbandsgemeinde Westliche Börde ist als eine von wenigen Gemeinden in Deutschland mit dem Europäischen Dorferneuerungspreis ausgezeichnet worden. Wie das Landwirtschaftsministerium mitteilte, bekam die Gemeinde im Landkreis Börde den Dorferneuerungspreis in Silber. Die Jury lobte demnach die erfolgreiche Zusammenarbeit der vier Kommunen Gröningen, Kroppenstedt, Ausleben und Am Großen Bruch. Seit 2010 sei es gelungen, einer sich abzeichnenden demografischen und finanziellen Abwärtsspirale entgegenzuwirken. Außerdem würdigte die Jury die Kinderbetreuung und die Entwicklung der Wirtschaft in der Verbandsgemeinde.

Zum Sieger ernannte die Europäische Arbeitsgemeinschaft Landentwicklung und Dorferneuerung die tschechische Gemeinde Kostelni Lhota in Mittelböhmen. Bei den neun mit Gold ausgezeichneten Gemeinden waren auch zwei deutsche Gemeinden: Schalkenmehren in Rheinland-Pfalz und Wahrenholz in Niedersachsen. Bei den acht mit Silber bedachten Gemeinden waren gleich sechs aus Deutschland dabei. Neben der Westlichen Börde auch die Gemeinde Würschnitzal in Sachsen.

Der Europäische Dorferneuerungspreis wird seit 1990 alle zwei Jahre vergeben und zielt darauf ab, beispielhaft Aktivitäten und herausragende Initiativen vorzustellen.