Verden - Ein „Schuhcafé“ und ein Nähprojekt zu Taschen aus recycelten Werbebannern zählen zu den Gewinnern eines landesweiten Wettbewerbs für nachhaltige Ideen im Einzelhandel in Niedersachsen. Wirtschaftsminister Olaf Lies zeichnete bei einer Preisverleihung in Verden insgesamt sechs Projekte mit einem Preisgeld von je 5.000 Euro aus, wie die Industrie- und Handelskammer Niedersachsen (IHKN) mitteilte. Bei dem Wettbewerb konnten sich Einzelhändler, Gewerbevereine, Stadtmarketinggesellschaften und Genossenschaften mit außergewöhnlichen Ideen zum Thema Nachhaltigkeit bewerben.

Ausgezeichnet wurde unter anderem ein Upcycling-Projekt der Stadtmarketinggesellschaft Vechta mit der Justizvollzugsanstalt für Frauen in der Stadt. In der Näherei der JVA können inhaftierte Frauen den Umgang mit Nähmaschinen und Stoffen lernen. In dem Projekt werden aus ausgedienten Werbebannern der Stadtmarketinggesellschaft in der JVA Taschen genäht, die im lokalen Einzelhandel verkauft werden. „So werden Kenntnisse vermittelt, die auch nach der Entlassung nützlich sind und somit wird ein positiver Beitrag zur Gesellschaft geleistet“, teilten die Wettbewerbs-Veranstalter mit.

Minister: Projekte beweisen Vorbildcharakter

Prämiert wurde etwa auch das „Schuhcafé“ der Desenrasco GmbH im ostfriesischen Leer. Das Geschäft ist laut der Wettbewerbsjury eine Mischung aus Café und Schuhhandel, das einerseits auf Lebensmittel von regionalen Lieferanten und andererseits auf nachhaltige Materialien und Langlebigkeit bei Schuhen setze.

Wirtschaftsminister Lies sagte in einer Mitteilung, die ausgezeichneten Projekte zeigten, wie Nachhaltigkeit im Einzelhandel erfolgreich umgesetzt werden könne. „Damit leisten sie nicht nur wertvolle Beiträge für ihre jeweiligen Standorte, sondern beweisen auch Vorbildcharakter“, sagte der SPD-Politiker.

Die ausgezeichneten Projekte sollen laut den Veranstaltern auch als Beispiele dienen, die anderen Anregungen geben können, ihr Geschäft nachhaltiger auszurichten. Der Wettbewerb stand in diesem Jahr unter dem Motto „Bunt – vielfältig – nachhaltig!“. Es war die insgesamt siebte Auflage. Organisiert wird er vom Wirtschaftsministerium, der IHK, dem Genossenschaftsverband Weser-Ems, dem Handelsverband Niedersachsen-Bremen und dem Verein Nordenham Marketing und Touristik.