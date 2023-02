Dresden - Die milden Temperaturen haben die jährliche Frühjahrsbepflanzung in den Gärten und Parks von Schlösserland Sachsen vorangetrieben. In den vergangenen Tagen wurden die großen Schmuckbeete rund um das Palais im Großen Garten in Dresden auf einer Fläche von knapp 500 Quadratmetern mit insgesamt 13.500 Hornveilchen bepflanzt, wie der Staatsbetrieb am Montag mitteilte. Die Bepflanzung in anderen Gärten wie Pillnitz, Großsedlitz, Weesenstein oder im Dresdner Zwinger folge in den kommenden Wochen. Insgesamt habe man Frühblüher im Umfang von rund 25.500 Euro gekauft. Neben 43.320 Stiefmütterchen (Hornveilchen) betraf das etwa 5810 Vergissmeinnicht und 620 Primeln.

Seit vergangenem Samstag hat auch wieder das Kamelienhaus im Pillnitzer Schlosspark - das gläserne Winterquartier für die mehr als 250 Jahre alte Kamelie - für Besucher geöffnet. Täglich könnten die Gäste von 10.00 bis 17.00 Uhr die ersten karminroten Knospen auf dem Rundweg durch das Schutzhaus aus nächster Nähe besichtigen, hieß es. Noch brauche es aber einige Sonnenstrahlen mehr und steigende Temperaturen, um die Blüte vollends in Gang zu bringen. Wenn es dauerhaft wärmer wird, bekommt die Kamelie wieder „Freigang“ - dann wird das gläserne Haus auf einer Schiene zur Seite geschoben.

In der ersten Märzhälfte lädt das Palais im Großen Garten zur Frühlingsblumenschau mit mehr als 40.000 blühenden Pflanzen ein. Unter dem Motto „Wie gemalt - Blütenpracht mit Künstlerhand“ wollen Gärtner und Floristen - inspiriert von Gemälden aus verschiedenen Epochen - kunstvolle Raumbilder mit Blumen entwerfen. Die Ausstellung ist vom 3. bis 12. März täglich von 9.00 bis 20.00 Uhr geöffnet.