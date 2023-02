Berlin/Potsdam - Blauer Himmel und Sonnenschein lassen in Brandenburg und Berlin noch auf sich warten. Stattdessen setzt sich wechselhaftes, windiges und regnerisches Februar-Wetter fort. Die Temperaturen sollen nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) recht mild bleiben und um die 10 Grad erreichen.

Am Samstag erwarteten die Meteorologen vor allem südwestlich einer Linie Havelland-Berlin-Landkreis Oder-Spree Windböen und Sturmböen zwischen 55 und 70 Kilometer je Stunde. Am Abend sollte der Wind nachlassen.

Der Sonntag startet vielerorts regnerisch, die Niederschläge werden dann weniger. Vor allem der Montag bringt laut DWD wieder windiges Tiefdruckwetter mit Sturmböen. Die Höchstwerte sollen zwischen 9 und 12 Grad liegen.

Die Feuerwehren in Brandenburg meldeten am Samstagmittag kaum Einsätze als Folge des windigen und stürmischen Wetters. In Potsdam sei ein kleines Corona-Testzelt an einem Krankenhaus umgefallen, sagte eine Leitstellen-Sprecherin. Vereinzelt seien in Landkreisen Bäume umgestürzt. Die Lage wurde insgesamt als ruhig beschrieben.