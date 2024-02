DWD warnt vor Sturmböen in Sachsen-Anhalt bis Montag - So wird das Wetter

Magdeburg - Die Menschen in Sachsen-Anhalt sollten ihre Regenschirme parat haben: Denn das Wetter bleibt in den kommenden Tagen regnerisch und bewölkt. Am Nachmittag breitet sich von Südwesten aus Regen aus, der abends auch die Altmark erreicht, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Es kann windig werden, auf dem Brocken kündigt der Wetterdienst Orkan an. Die Temperaturen erreichen neun bis elf, im Harz fünf bis neun Grad.

Wetterdienst warnt vor Sturm in Sachsen-Anhalt am Sonntag und Montag

Der DWD hat für zahlreiche Regionen in Sachsen-Anhalt Warnungen vor Sturmböen der Stufe 2 von 4 herausgegeben. Diese Regionen sind betroffen:

Mansfeld-Südharz - Sonntag 22 Uhr bis Montag 10 Uhr

- Sonntag 22 Uhr bis Montag 10 Uhr Kreis Börde - Sonntag 22 Uhr bis Montag 10 Uhr

- Sonntag 22 Uhr bis Montag 10 Uhr Burgenlandkreis - Sonntag 22 Uhr bis Montag 10 Uhr

- Sonntag 22 Uhr bis Montag 10 Uhr Saalekreis - Sonntag 22 Uhr bis Montag 10 Uhr

- Sonntag 22 Uhr bis Montag 10 Uhr Harz - Sonntag 22 Uhr bis Montag 10 Uhr

- Sonntag 22 Uhr bis Montag 10 Uhr Salzlandkreis - Sonntag 22 Uhr bis Montag 10 Uhr

- Sonntag 22 Uhr bis Montag 10 Uhr Halle ( Saale ) - Montag 0 Uhr bis 10 Uhr

( ) - Montag 0 Uhr bis 10 Uhr Jerichower Land - Montag 0 Uhr bis 10 Uhr

- Montag 0 Uhr bis 10 Uhr Kreis Stendal - Montag 0 Uhr bis 10 Uhr

- Montag 0 Uhr bis 10 Uhr Altmarkkreis Salzwedel - Montag 0 Uhr bis 10 Uhr

- Montag 0 Uhr bis 10 Uhr Magdeburg - Montag 0 Uhr bis 10 Uhr

- Montag 0 Uhr bis 10 Uhr Kreis Wittenberg - Montag 0 Uhr bis 10 Uhr

- Montag 0 Uhr bis 10 Uhr Kreis Anhalt - Bitterfeld - Montag 0 Uhr bis 10 Uhr

- - Montag 0 Uhr bis 10 Uhr Dessau-Roßlau - Montag 0 Uhr bis 10 Uhr

Es ist nicht auszuschließen, dass die Warnungen ausgeweitet oder auch verlängert werden.

Wetter am Montag und Dienstag in Sachsen-Anhalt von Regen geprägt

In der Nacht zu Montag bleibt es bewölkt und regnerisch. Es kühlt ab auf acht bis sechs, im Harz sieben bis vier Grad. Der Regen bleibt am Montag zunächst bestehen, gegen Nachmittag zieht er sich zurück und im Südwesten lockert es ein wenig auf. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei zehn bis zwölf, im Harz bei drei bis neun Grad.

In der Nacht zu Dienstag regnet es in der Altmark ein wenig und es wird wechselnd bewölkt. Die Temperaturen sinken auf acht bis fünf, im Harz fünf bis ein Grad. Am Dienstag regnet es vor allem in der Nordhälfte, ansonsten nur gelegentlich. Die Temperaturen liegen bei zehn bis zwölf, im Harz vier bis neun Grad.