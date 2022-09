Goldener Herbst oder Winter-Vorbote? Was sagen die Bauernregeln über den Oktober?

Ist der Oktober warm und fein, kommt ein scharfer Winter drein. Ist er aber nass und kühl, mild der Winter werden will.

Warmer Oktober bringt fürwahr, stets einen kalten Februar.

Oktober rau, Januar flau.

Schneit’s im Oktober gleich, wird der Winter weich.

Das Wetter im Oktober ist laut den Bauernregeln ausschlaggebend für den Winter. Ist es noch relativ warm, also gewissermaßen ein goldener Herbst, so kann dies auf einen kalten und schneereichen Winter deuten. Ist das Oktoberwetter jedoch geprägt von niedrigen Temperaturen, Regen oder gar Schnee, so könnten die Wintermonate eher mild verlaufen.