Potsdam/Berlin - Nach den Kapriolen der vergangenen Tage beruhigt sich das Wetter in Berlin und Brandenburg zum Wochenende hin zunehmend. Dabei gehen die Temperaturen wieder nach oben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag in Potsdam mitteilte. Zunächst ist es am Donnerstagvormittag von der Elbe-Elster-Niederung über das Havelland bis zur Prignitz jedoch stark bewölkt und es kann schauerartiger Regen niedergehen, verbunden mit Gewittern und Starkregen. Die Niederschläge, die stellenweise auch unwetterartig ausfallen können, ziehen am Mittag ab. Bei Höchsttemperaturen zwischen 24 und 27 Grad sind aber auch am Nachmittag und Abend weitere Gewitter mit Starkregen möglich, die auch unwetterartig sein können. Einzelne Sturmböen können laut DWD nochmals die Stärken acht und neun erreichen.

Am Freitag gibt es der Vorhersage zufolge bei 27 bis 31 Grad einen Mix aus Sonne und Quellwolken, Schauern und Wärmegewittern. Es weht nur noch ein schwacher Wind. Heiter bis wolkig, meist trocken sowie bei Temperaturen von 30 bis 34 Grad geht es am Samstag weiter.

In der Nacht zum Mittwoch hatte vor allem in Stadtteilen Brandenburgs an der Havel ein Gewitter zahlreiche Bäume umgerissen und Dächer abgedeckt.