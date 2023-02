Magdeburg - Wolken und Regen erwarten die Menschen in Sachsen-Anhalt. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte, ziehen am Vormittag dichte Wolken auf, die sich über den ganzen Tag halten.

Dabei regnet es zeit- und gebietsweise - bei Höchsttemperaturen zwischen neun und zwölf Grad. In der Nacht auf Freitag zieht der Regen langsam ab und es lockert vor allem im Norden auf. Die Tiefstwerte liegen zwischen einem und vier Grad, im Harz kann es laut DWD zu Minusgraden kommen.

Am Freitag bleibt es weiterhin bedeckt und regnerisch, in den höheren Lagen kann es ein wenig schneien. Am Nachmittag lockert es auf - die Höchstwerte liegen zwischen vier und sieben Grad. Nachts treten vereinzelte Schauer auf, in den Höhenlagen fällt Schnee. Die Temperaturen liegen zwischen null und zwei Grad.