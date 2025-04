Bevor die Temperaturen in der neuen Woche langsam ansteigen, kehrt erst einmal der Nachtfrost zurück. Regen ist nicht in Aussicht.

Wetter in Sachsen-Anhalt teils frostig und weiter trocken

Magdeburg - Die Sachsen-Anhalter können sich nach einem kühlen Wochenende mit Nachtfrösten auf wärmeres Wetter freuen. In der kommenden Woche steigt das Thermometer bei schwachem Wind und meist lockeren Quellwolken mit Sonnenschein auf Höchstwerte von 12 bis 15 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Leipzig mitteilte. Tag für Tag werde es etwa zwei Grad wärmer, Freitag seien dann bis zu 17 Grad möglich, hieß es.

In den Nächten bleibt es laut der Vorhersage aber zunächst weiter kalt. Örtlich seien Temperaturen knapp unter dem Gefrierpunkt zu erwarten. Regen sei „bis auf weiteres“ nicht in Sicht, hieß es. Damit werde sich die Waldbrandgefahr weiter erhöhen. Diese liegt derzeit in den meisten Regionen bei der Gefahrenstufe drei von fünf, wie das Landeszentrum Wald mitteilte. Im Altmarkkreis Salzwedel und im Süden des Landes wird aktuell Stufe zwei erreicht.