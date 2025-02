Von Langzeitrekorden ist man zwar noch weit entfernt. Doch wer am Morgen zur Arbeit musste, dürfte es gespürt haben: Es war deutlich kälter als in den Tagen zuvor.

Leipzig - Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen haben die bislang kälteste Nacht des Winters erlebt. In allen drei Ländern gab es zweistellige Minusgrade, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Bertsdorf im Zittauer Gebirge war mit minus 17,3 Grad der kälteste Ort in Sachsen.

Im benachbarten Freistaat Thüringen führte Schleiz mit minus 12,8 Grad Celsius die frostige Rangfolge an. In Sachsen-Anhalt wurde der kälteste Wert an der Wetterstation Oberharz in Stiege am Brocken gemessen: minus 16,5 Grad.

Nach Angaben von Pia Kreter, Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes in Leipzig, sind die Messwerte von 6.00 Uhr. Sie könnten später sogar noch leicht abgesackt sein, sagte sie. Auch in den beiden kommenden Nächten soll es sehr frostig bleiben.

Betrachtet man die drei aktuellen Kältepole im langjährigen Vergleich, wird allerdings klar, dass es noch reichlich „Kaltluft nach oben“ gibt. In Sachsen und Sachsen-Anhalt stammen die Rekordwerte für Februar aus dem Jahr 2012. Damals lagen sie in Stiege bei minus 25,7 Grad Celsius und in Bertsdorf bei minus 24,1 Grad. In Schleiz muss man etwas weiter zurückblättern, hier wurde der bislang kälteste Wert am 10. Februar 1956 gemessen: minus 25,0 Grad.