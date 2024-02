Die Woche beginnt stürmisch in Sachsen-Anhalt. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor starken Böen in mehreren Landkreisen.

In Sachsen-Anhalt wird es zum Wochenenanfang stürmisch.

Magdeburg - Die Menschen in Sachsen-Anhalt sollten ihre Regenschirme parat haben: Denn das Wetter bleibt in den kommenden Tagen regnerisch und bewölkt. Zudem ziehen Sturmböen am Montag übers Land.

Wetterdienst warnt vor Sturm in Sachsen-Anhalt bis Mittwoch

Der DWD hat bereits am Montag für zahlreiche Regionen in Sachsen-Anhalt Warnungen vor Sturmböen der Stufe 2 von 4 herausgegeben. Der Trend setzt sich fort. Neue Warnungen gelten nun von Dienstag ab 10 Uhr bis Mittwoch für folgende Regionen:

Mansfeld-Südharz - bis Mittwoch 10 Uhr

- bis Mittwoch 10 Uhr Burgenlandkreis - bis Mittwoch 10 Uhr

- bis Mittwoch 10 Uhr Saalekreis - bis Mittwoch 10 Uhr

- bis Mittwoch 10 Uhr Kreis Anhalt - Bitterfeld - bis Mittwoch 10 Uhr

- - bis Mittwoch 10 Uhr Halle ( Saale ) - bis Mittwoch 10 Uhr

( ) - bis Mittwoch 10 Uhr Harz, Bergland - bis Mittwoch 10 Uhr

- bis Mittwoch 10 Uhr Harz, Tiefland - bis Mittwoch 3 Uhr

- bis Mittwoch 3 Uhr Salzlandkreis - bis Mittwoch 3 Uhr

- bis Mittwoch 3 Uhr Jerichower Land - bis Mittwoch 3 Uhr

- bis Mittwoch 3 Uhr Kreis Stendal - bis Mittwoch 3 Uhr

- bis Mittwoch 3 Uhr Altmarkkreis Salzwedel - bis Mittwoch 3 Uhr

- bis Mittwoch 3 Uhr Magdeburg - bis Mittwoch 3 Uhr

- bis Mittwoch 3 Uhr Kreis Wittenberg - bis Mittwoch 3 Uhr

- bis Mittwoch 3 Uhr Dessau - Roßlau - bis Mittwoch 3 Uhr

- - bis Mittwoch 3 Uhr Kreis Börde - bis Mittwoch 3 Uhr

Wetter am Dienstag in Sachsen-Anhalt - Orkan auf Brocken erwartet

Die Nacht zu Dienstag ist meist stark bewölkt und örtlich gibt es etwas Regen bei Tiefsttemperaturen von bis zu fünf Grad, im Harz bis zu null Grad. Es weht ein mäßiger Wind mit starken bis stürmischen Böen, auf dem Brocken gibt es erneut Orkanböen.

Der Dienstag ist bedeckt und es regnet teilweise. Die Höchstwerte liegen bei bis zu zwölf, im Harz bis zu neun Grad. Es weht ein starker Wind mit weiterhin stürmischen Böen. Für den Brocken wird Orkan vorhergesagt.