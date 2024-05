Im Mai zeigte sich die Natur über Deutschland und Sachsen-Anhalt von ihrer schönsten Seite: Polarlichter waren zu sehen. Wie die Chancen in der nächsten Zeit stehen, damit das Himmelsspektakel hierzulande noch einmal beobachtet werden kann.

Polarlichter in Deutschland und Sachsen-Anhalt: Bald nächstes Himmelsspektakel?

Polarlichter in Deutschland und Sachsen-Anhalt: Gibt es dieses Jahr das Himmelsspektakel nochmal zu sehen?

Magdeburg/Halle (Saale). - Mitte Mai sind Polarlichter in Deutschland und Sachsen-Anhalt - beispielsweise auf dem Harzer Brocken und am Stadtrand von Magdeburg - zu sehen gewesen.

Lesen Sie auch: Polarlichter: Entstehung, Farben, Sichtbarkeit – Alle Infos über das Himmelsspektakel

Auslöser für das Himmelsspektakel war ein extrem starker Sonnensturm. Die Farben am Himmel entstehen, wenn ein solcher Sturm auf das Magnetfeld der Erde trifft.

Wer das Schauspiel im Mai verpasst hat, könnte in wenigen Wochen erneut Glück haben. Denn laut der europäischen Raumfahrtagentur ESA gibt es zwei neuerdings sehr aktive Sonnenregionen, die bereits der Erde zugewandt sind.

Zudem gibt die amerikanische "National Oceanic and Atmospheric Administration" (kurz NOAA) an, dass die für die letzten Polarlichter verantwortliche Region 3664 der Sonne rund vier Wochen nach dem Himmelsspektakel im Mai wieder der Erde zugewandt sein wird. Bedingung für Polarlichter sei aber, dass diese Region genauso aktiv bleibt, berichtet das Portal Watson.

Über Sachsen-Anhalt sind im Mai zahlreiche Polarlichter (Aurora Borealis) zu sehen gewesen. (Kamera: Thomas Schulz, Schnitt: Samantha Günther)

"Polarlichter heute": Sachsen-Anhalt sucht bei Google nach Informationen über Spektakel

Auch interessant: Mit Video - Sonnensturm sorgt für buntes Himmelsspektakel

Besonders schöne Bilder der Polarlichter Mitte Mai sind unter anderem an den Elbauen bei Dessau, rund um Zeitz über der Elsteraue, im Salzlandkreis und nahe der Wasserburg zu Gommern entstanden.

Augenscheinlich ist das Interesse der Menschen in Sachsen-Anhalt an den Polarlichtern groß. Bei Google gehört der Begriff "Polarlichter" in Verbindung mit "heute" und "Deutschland" zu den meistgesuchten Begriffen. Danach folgt im Übrigen der Schauspieler Heinz Hoenig. Und auch die Eishockey-Weltmeisterschaft stößt auf größeres Interesse.

Wie entstehen Polarlichter?

Polarlichter entstehen, wenn koronale Massenauswürfe (CME) oder Sonnenstürme auf das Magnetfeld der Erde treffen. Dort erzeugen sie nicht direkt Polarlichter, sondern drücken das Magnetfeld unseres Planeten "wie einen Tropfen" zusammen, erklärt Astronom Volker Bothmer von der Universität Göttingen.

Vereinfacht gesagt, stoßen die Partikel dann mit Bestandteilen der Erdatmosphäre zusammen, die sie zum Leuchten bringen.

Lesen Sie auch: 46-Jähriger will Polarlichter fotografieren und wird bei Unfall von Auto erfasst

Sind Sonnenstürme und Polarlichter gefährlich?

Größere Störungen des Weltraumwetters stellen laut der europäischen Raumfahrtagentur ESA für niemanden auf der Erdoberfläche eine unmittelbare Gefahr dar. Allerdings: "Einige geomagnetische Stürme können von energiereichen Partikeln begleitet sein, die für Flüge in hohen Breiten und Höhen ein begrenztes Risiko darstellen", heißt es.

Die Sonnenausbrüche könnten auch Satelliten sowie lebenswichtige Infrastrukturen auf der Erde wie Stromnetze und Funkverbindungen stören und beschädigen.