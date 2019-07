Am Mittwoch und Donnerstag purzelten die Rekorde kurz nacheinander. Wie lange der neue Hitze-Höchstwert aus Lingen nun auch halten mag: Der Deutsche Wetterdienst hat ihn offiziell bestätigt. Für die Hitzegeplagten hält Tief "Vincent" zum Wochenende hin aber Abkühlung bereit.

Offenbach (dpa) - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat den neuen deutschen Hitzerekord von 42,6 Grad im niedersächsischen Lingen bestätigt. Der am Donnerstag gemessene Wert sei korrekt, sagte ein Sprecher.

Damit sind die Temperaturen erstmals seit Beginn der schriftlichen Aufzeichnungen in Deutschland über 42 Grad gestiegen. "Das war eine Pulverisierung der bisherigen Rekorde", sagte DWD-Sprecher Andreas Friedrich. Angesichts der Höhe des gemessenen Wertes waren Fragen aufgekommen, ob dieser Wert einer Überprüfung standhalte.

Bereits am Mittwoch war der bisherige deutsche Allzeitrekord von 2015 gebrochen worden. Im unterfränkischen Kitzingen wurden damals 40,3 Grad gemessen. Am Mittwoch wurden in Geilenkirchen in Nordrhein-Westfalen 40,5 Grad registriert. Dieser Rekord überdauerte jedoch nicht einmal einen Tag.

Der Donnerstag wurde dann zum Tag der Ausnahmewerte: An 25 Messstationen stiegen die Temperaturen auf 40 Grad oder mehr, an 15 Stationen wurden Werte gemessen, die den Kitzinger Wert überschritten. In sechs Bundesländern wurden zudem neue Höchstwerte erreicht.

Nach den Rekordtemperaturen ist am Wochenende aber das Ende der aktuellen Hitzewelle in Sicht. Heute erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) nochmals bis zu 40 Grad, aber dann geht's klar nach unten.

"Ab Samstag ist die große Hitzewelle vorbei", sagte DWD-Meteorologin Jacqueline Kernn am Freitag in Offenbach. Der Wetterdienst hält Überflutungen und sogar Hagel für möglich.

Der Grund für den Umschwung: Hoch "Yvonne" wandert nach Skandinavien ab und macht Platz für das Tiefdruckgebiet "Vincent". Das bringt statt Sahara-Hitze feuchte und etwas kühlere Atlantikluft. Schon am Samstag wird es zwischen Ems und Oder nur noch 30 bis 33 Grad warm. Überall sonst erwartet der DWD nur noch 26 bis 29 Grad. An den Küsten ist es durch den Wind noch etwas kühler.

Am Sonntag fällt die Temperatur dann fast überall unter 30 Grad. Eine Drei vorne hält der DWD nur noch in der Lausitz für wahrscheinlich. "Sonst gibt es Höchstwerte zwischen 23 und 29 Grad, im Süden bei länger anhaltendem Regen auch noch etwas darunter", sagte Kernn.

Wenn feuchte Luft eindringt, steigt das Gewitterrisiko. Am Samstag gibt es laut DWD in der Südwesthälfte, am Sonntag fast überall ein erhöhtes Unwetterpotenzial. "Örtlich können in kurzer Zeit bis zu 40 Liter pro Quadratmeter fallen", sagte Kernn. "Da die Böden meist sehr trocken sind, können sie das Wasser nicht aufnehmen und es kann zu Überflutungen kommen." Sogar Hagel will der DWD nicht ausschließen.

Deutscher Wetterdienst