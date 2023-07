Wetterdienst kündigt Gewitter, Regen und Hagel an

Magdeburg - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet am Montag Gewitter mit Sturmböen, Starkregen und kleinkörnigem Hagel in Sachsen-Anhalt. Wie der DWD am Montag mitteilte, beginnt der Tag mit örtlichen Schauern bei 23 bis 26 Grad, im Harz mit 17 bis 22 Grad. Nachmittags rechnen die Meteorologen dann mit teils kräftigen Gewittern mit Sturmböen, Starkregen und kleinkörnigem Hagel.

In der Nacht zum Dienstag ziehen Gewitter und Regen ab, es bleibt trocken bei 13 bis 17 Grad. Der Dienstag beginnt wechselnd bewölkt, am Nachmittag regnet es bei maximal 17 bis 20 Grad, im Harz werden 13 bis 17 Grad erwartet.

Die Nacht zum Mittwoch wird stark bewölkt, vereinzelte Schauer schließt der DWD nicht aus. Es kühlt ab auf 14 bis 10 Grad. Mit einzelnen Schauern und kurzen Gewittern müssen die Menschen in Sachsen-Anhalt auch am Mittwoch rechnen. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 und 21 Grad, im Harz zwischen 14 und 18 Grad.