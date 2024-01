Erfurt - Leichte Schneefälle und Sonnenschein bestimmen das Wetter am Donnerstag in Thüringen. Bis nachmittags schneit es leicht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Danach lockert es vor allem in Nordthüringen auf und die Sonne scheint. Die Höchstwerte liegen bei minus ein bis plus ein Grad, im Bergland bei minus vier bis minus ein Grad.

Die Nacht bleibt trocken bei minus vier bis minus sieben Grad. Der Freitag zeigt sich ebenfalls niederschlagsfrei mit Temperaturen von minus zwei bis plus ein Grad, im Bergland minus sechs bis minus ein Grad.

Gering bewölkt und trocken geht es in der Nacht weiter. Es kühlt ab auf minus zwei bis minus sieben Grad. Am Samstag wird das Wetter nach DWD-Prognosen ähnlich, die Temperaturen erreichen null bis zwei, im Bergland minus vier bis null Grad.