Potsdam - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für Donnerstag Sturm- und Windböen in der Region Berlin-Brandenburg. In der zweiten Hälfte der Nacht zum Donnerstag werde es im Norden örtlich Windböen mit einer Geschwindigkeit bis 60 Kilometer pro Stunde geben, teilte der DWD am Mittwoch mit. Für Donnerstag würden verbreitet Windböen erwartet, ab dem Mittag auch zeitweise Sturmböen um 70 Kilometer pro Stunde. In der Nacht zum Freitag lasse der Wind dann vorübergehend nach.