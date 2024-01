Wetterdienst: Schnee und Glätte in Thüringen

Eine dünne Eisschicht liegt am Morgen auf einem Fahrradweg, während im Hintergrund Autos über eine vereiste Straße fahren.

Erfurt - Schnee und Glätte bestimmen das Wetter am Dienstag in Thüringen. Bis zum Mittag fallen Schneeschauer, danach klingen sie langsam ab, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte. Dabei wird es glatt. Die Temperaturen liegen bei null bis zwei Grad, im Bergland herrscht Dauerfrost bei minus sechs bis null Grad.

Nachts bleibt es trocken, aber örtlich ist es laut Wetterdienst trotzdem glatt. Es kühlt ab auf minus vier bis minus sechs Grad, im Bergland bis minus acht Grad.

Am Mittwoch setzen vormittags teilweise starke Schneefälle ein. Vor allem an der hessischen Grenze können 25 bis 40 Zentimeter Neuschnee innerhalb von 24 Stunden fallen. Gebietsweise kann der Schnee auch in gefrierenden Regen übergehen, wodurch nach DWD-Prognose Glatteis entstehen kann.Die Temperaturen liegen bei null bis zwei Grad, im Bergland minus vier bis null Grad.

In der Nacht schneit es weiter bei minus zwei bis minus fünf Grad. Auch am Donnerstag fällt zunächst Schnee, im Tagesverlauf wird es weniger. Die Höchstwerte liegen bei minus ein bis plus ein Grad, im Bergland bei minus vier bis minus ein Grad.