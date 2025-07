Berlin - Der Deutsche Wetterdienst hat nach vorläufigen Angaben Höchsttemperaturen von rund 38 Grad in Berlin und Brandenburg registriert. Spitzenreiter war Potsdam mit 38,8 Grad, in Berlin-Marzahn gab es den höchsten Wert Berlins, nämlich 38,0 Grad, wie ein DWD-Sprecher mitteilte. Zuvor hatte der Sprecher fälschlicherweise von 38,5 Grad in Dahlem gesprochen. Der Wetterdienst hatte eine amtliche Warnung vor Hitze sowie vor erhöhter UV-Intensität herausgegeben.

Potsdam hat laut DWD damit seinen bisherigen Temperaturrekord nur knapp verfehlt: 38,9 Grad wurden demnach am 20. Juli 2022 gemessen.

Bis zu 40 Grad waren bundesweit vorhergesagt worden. Den Topwert des bisher heißesten Tages des Jahres gab es nach vorläufigen Angaben des DWD in Andernach in Rheinland-Pfalz: Am Mittwochnachmittag wurden hier 39,3 Grad gemessen - das war gleichzeitig die höchste Temperatur des bisherigen Jahres 2025, wie eine DWD-Sprecherin am Abend auf Anfrage sagte.