Der Deutsche Wetterdienst erwartet schwere Sturmböen in Niedersachsen und Bremen. Demnach sind Windgeschwindigkeiten von über 100 Kilometern pro Stunde, vor allem in Küstenregionen möglich.

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Sturmböen in Niedersachsen und Bremen. Es sind Windgeschwindigkeiten von über 100 Kilometern pro Stunde, möglich. (Archivfoto)

Hannover - Die Menschen in Niedersachsen und Bremen müssen sich auf heftige Sturmböen und Unwetter einstellen. Der Deutsche Wetterdienst warnt insbesondere für die Nordseeküste und die Inseln vor Sturmböen von bis zu 110 Kilometern pro Stunde, bei einer Windstärke von zehn bis zwölf. Außerdem ziehen den Angaben zufolge viele Wolken auf, die Regen und Gewitter im Verlauf des Tages mit sich bringen. Auch im Binnenland gehen die Meteorologen von stürmischen Böen aus.

Die Winde werden mit bis zu 80 Kilometer pro Stunde aus Südwesten erwartet. Der Sturm dauere aber nur kurz an, teilte der DWD mit. Die Temperaturen liegen bei Höchstwerten zwischen 16 und 19 Grad, bevor sie in der Nacht zu Samstag auf 8 Grad abkühlen. Am Wochenende soll sich das Wetter den Angaben zufolge beruhigen.