In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sollten sich die Menschen auf das Wetter am Wochenende vorbereiten: Der Wetterdienst warnt vor teils extrem ergiebigem Dauerregen.

Leipzig - Der Deutsche Wetterdienst warnt vor heftigen Regenfällen am Wochenende in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Ein Tief, das von den Alpen in Richtung Polen zieht, bringt teils extrem ergiebigen Dauerregen in die Länder, wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig am Mittwoch mitteilte. Die Warnung gilt von Freitag- bis Sonntagmittag.

Die Meteorologen kündigen in den betroffenen Gebieten Niederschlagsmengen von 50 bis 120 Litern pro Quadratmeter in etwa 48 Stunden an - lokal sogar bis zu 150. Teilweise wird es zusätzlich zum Dauerregen gewittrig, wie es hieß. Betroffen sind demnach alle Landkreise in Sachsen und fast alle in Thüringen, in Sachsen-Anhalt warnt der Wetterdienst bislang nur im Burgenlandkreis.