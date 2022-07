Wie denken junge Leute über ihr Leben inmitten von Krisen?

Hannover - Klimawandel, Corona-Pandemie, Krieg in der Ukraine - die Probleme sind gewaltig, die großen Krisen folgen immer dichter aufeinander. Das geht auch an jungen Menschen nicht spurlos vorüber. Wie denken Jugendliche und junge Erwachsene in Europa über ihr Leben in der Dauer-Krise? Wodurch fühlen sie sich mehr bedroht - Krieg, Pandemie oder Klimakrise? Wie würden sie die Energieprobleme lösen und wie sehr sind sie bereit, Einschränkungen im eigenen Lebensstandard zu akzeptieren? Das will die Tui-Stiftung mit ihrer Jugendstudie „Junges Europa 2022“ herausfinden, deren Ergebnisse am Donnerstag (10.00 Uhr) online vorgestellt werden sollen.

Um ihre Einstellungen, aber auch die Frage ihres Interesses an der Rolle Europas in den aktuellen Krisen zu untersuchen, wurden im April 2022 vom Institut YouGov im Auftrag der Stiftung mehr als 6200 Menschen im Alter von 16 bis 26 Jahren in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Italien, Griechenland und Polen befragt.

Bereits bekanntgeworden war einem Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) zufolge zu den Ergebnissen der Studie, dass junge Menschen in Europa den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine als einschneidend wahrnehmen. Mehr als die Hälfte fühlt sich demnach hilflos, ängstlich und bedroht.