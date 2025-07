DFB-Profi Sané hat den FC Bayern verlassen - und was wird aus seiner berühmten Rückennummer 10? Die bekommt wie erwartet Jung-Superstar Musiala. Er tritt in große Fußstapfen.

München - Jamal Musiala bekommt beim FC Bayern die Rückennummer 10. Der Fußball-Nationalspieler übernimmt die prestigeträchtige Nummer von Leroy Sané, der die Münchner in Richtung Galatasaray Istanbul verlässt. Wie die Bayern bekanntgaben, wird der 22 Jahre alte Offensivstar seine neue Nummer nach der Club-WM erhalten. Während des Turniers ist kein Wechsel möglich, Musiala wird das Event mit der 42 auf dem Trikot beenden.

Der Angreifer trägt auch in der Nationalmannschaft seit März 2024 fix die 10 - als er jüngst Anfang Juni in der Nations-League-Endrunde verletzt fehlte, wurde die Trikotnummer an keinen anderen Auswahlprofi vergeben.

Pelé, Maradona, Zidane - Hoeneß, Matthäus, Robben

Die 10 ist seit jeher die begehrteste Nummer im Fußball. Weltstars wie Pelé, Diego Maradona, Michel Platini, Zinédine Zidane oder Lionel Messi trugen sie bereits. Bei den Bayern liefen unter anderem Uli Hoeneß, Paul Breitner, Lothar Matthäus und Arjen Robben mit der 10 auf. Sané hatte die berühmte Nummer dann bei seinem Wechsel im Sommer 2020 bekommen. Nun übernimmt dessen DFB-Kollege - nicht unerwartet - die begehrte Zahl auf dem Rücken.