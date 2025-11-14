Auch an seinem 77. Geburtstag ist König Charles auf Reisen. In Wales empfängt der an Krebs erkrankte Monarch auf einer Geburtstagsparty Gäste aus der Kunst- und Kulturszene.

Großbritannien - Der britische König Charles hat sich mit einem Foto für die Glückwünsche zu seinem 77. Geburtstag bedankt. Auf einem vom Palast veröffentlichten Bild zeigt sich der Monarch gelassen in die Kamera lächelnd vor dem königlichen Anwesen Sandringham in Norfolk. Charles scheint auf dem Foto einen Spaziergang durch die Gärten des Anwesens zu machen, er stützt sich locker auf einer Art hölzernem Schäferstab ab.

Sandringham ist der private Landsitz der Royals und einer der Rückzugsorte der königlichen Familie. Das Anwesen umfasst unter anderem eine biologische Landwirtschaft und weitläufige Gärten, die in den vergangenen drei Jahren unter Charles Aufsicht restauriert wurden.

Feiern wird Charles seinen 77. Geburtstag jedoch fernab von Sandringham mit einer Reise nach Wales, wo er in Begleitung von Königin Camilla lokale Stars aus Kunst und Kultur trifft. Unter den Gästen sind etwa die Schauspielerin Ruth Jones, TikTok-Creator Lewis Leigh und Modedesigner Julien Macdonald.

Die Geburtstagsreise nach Südwales demonstriert aus Sicht der BBC auch den Wunsch des Königs, weiterzuarbeiten, obwohl er sich weiter regelmäßigen Krebsbehandlungen unterzieht.