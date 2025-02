Der Medizinische Dienst begutachtet von Jahr zu Jahr mehr Menschen auf ihre Pflegebedürftigkeit. Der niedrigste Pflegegrad ist dabei nicht der am häufigsten vergebene. Was das bedeutet.

Magdeburg - Immer mehr Menschen in Sachsen-Anhalt lassen vom Medizinischen Dienst ihre Pflegebedürftigkeit einschätzen - am häufigsten kommt die Empfehlung des Pflegegrads 2 von 5 heraus. Im vergangenen Jahr war das in einem Drittel (33,5 Prozent) aller Begutachtungen der Fall, Pflegegrad 1 etwa wurde für 16,6 Prozent der Menschen empfohlen, wie eine Statistik zeigt.

„Das ist vermutlich ein Zeichen dafür, dass zunächst auf die Unterstützung von Angehörigen und aus dem sozialen Umfeld zurückgegriffen wird, was unserem Gesundheitssystem zugutekommt“, erklärte der Vorstandsvorsitzende des Medizinischen Dienstes Sachsen-Anhalt, Jens Hennicke. „Was Familie und Angehörige leisten, ist nicht zu unterschätzen, denn sie sind der größte Pflegedienst in unserem Land.“

Stetig mehr Begutachtungen

Von Jahr zu Jahr begutachtet der Medizinische Dienst mehr Menschen auf ihren Pflegebedarf. 108.900 waren es im vergangenen Jahr, etwa 50.000 davon hatten einen ersten Antrag gestellt, bei ähnlich vielen Fällen ging es um Höherstufungen. Hinzu kamen knapp 9.000 weitere Anstellungsarten. 2023 hatte es noch 106.315 Begutachtungen gegeben, im Jahr 2020 knapp 86.700.

Nicht immer sind Hausbesuche bei den Pflegebedürftigen nötig. Die Statistik zeigt, dass im vergangenen Jahr gut 16.700 Anträge per Telefoninterview erledigt werden konnten. Es gab rund 68.200 Hausbesuche und in fast 24.000 Fällen waren Unterlagen und Befunde die Grundlage für die Empfehlung.

Experten empfehlen auch Therapien oder Hilfsmittel

Für fast 91.800 Menschen gaben die Pflegeexpertinnen und -experten neben der Empfehlung zum Pflegegrad auch konkrete Empfehlungen zum Erhalt der Selbstständigkeit. In 84,7 Prozent der Fälle ging es um ein Heilmittel oder eine therapeutische Maßnahme. Das können etwa eine Physiotherapie, eine Stimm-, Sprech-, Sprach- oder Schlucktherapie sein. Es gab aber auch viele Empfehlungen zur Veränderung des Wohnumfeldes wie etwa Umbauten für eine bodengleiche Dusche, Schwellen und Stufen zu entfernen oder einen Treppenlift einzubauen.

Bei 40 Prozent der Menschen wurden Hilfsmittel wie ein Hausnotruf, ein Pflegebett oder ein Rollator, aber auch Toilettensitzerhöhungen und Duschhocker angeraten.

So viele Pflegebedürftige gibt es insgesamt

Die Zahl der Pflegebedürftigen in Sachsen-Anhalt hat sich laut dem Statistischen Landesamt verdoppelt. Im Dezember 2023 bezogen über 204.000 Menschen Leistungen aus der gesetzlichen Pflegeversicherung, 2013 waren es noch 92.400 Betroffene gewesen. Etwa drei von vier Pflegebedürftigen (fast 152.000) wurden 2023 in ihrem eigenen Heim gepflegt. Zwei Drittel von ihnen wurden von Angehörigen versorgt (knapp 105.000 Pflegebedürftige), während der Rest von ambulanten Diensten unterstützt wurde.