Bremen - Bremen hat die „Brötchentaste“ an Parkautomaten wieder eingeführt. „Überall dort, wo es die Brötchentaste gab, ist es wieder möglich, ein kostenloses Parkticket für 20 Minuten zu erhalten“, teilte Mobilitätssenatorin Özlem Ünsal (SPD) am Freitag mit. In der Innenstadt seien 78 Parkautomaten umgestellt worden.

Autofahrer können nach dem Einparken am Automaten ein kostenloses Kurzzeit-Ticket ziehen. Es ist 20 Minuten gültig und muss wie jeder andere Parkschein hinter die Windschutzscheibe gelegt werden. Nach Ablauf der Zeit ist ein kostenpflichtiger Parkschein nötig.

Die „Brötchentaste“ ermöglichte in mehreren Bremer Einkaufsstraßen kostenfreies Parken für bis zu 20 Minuten. Bremens ehemalige Mobilitätssenatorin Maike Schaefer (Grüne) hatte die Kurzpark-Funktion ohne Ankündigung vor der Wahl abgeschafft und dafür Kritik auch aus der eigenen Partei bekommen. Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) drehte die Entscheidung wieder zurück.