Wieder Dachstuhlbrand in Wolfenbüttel: Polizei ermittelt

Wolfenbüttel - Bei einem erneuten Dachstuhlbrand ist am Montag ein Teil eines Wohnhauses in Wolfenbüttel zerstört worden. Verletzungen habe es nicht gegeben, teilte die Feuerwehr mit. Etliche Einsatzkräfte kämpften am Abend gegen die Flammen.

Wieso das Feuer ausbrach, konnte zunächst nicht geklärt werden. Für die Einsatzkräfte war es bereits der fünfte Dachstuhlbrand in der Gegend innerhalb von nur zweieinhalb Wochen. Die Polizei ermittelt, ob die Brände möglicherweise zusammenhängen und mit Absicht verursacht wurden, teilte ein Sprecher mit. „In drei der fünf Fälle gehen wir von Brandlegung aus“, sagte ein Polizeisprecher. Dies hätte ein Gutachter ermittelt.