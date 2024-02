Leipzig/Erfurt - Nach den für diese Jahreszeit sehr milden Temperaturen wird es in Thüringen am Wochenende wieder deutlich kühler. Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte, erreichen die Temperaturen am Freitag Maximalwerte von 16 bis 18 Grad, im Bergland 9 bis 15 Grad. Es bleibt zunächst meist trocken, in der Nacht zieht zeitweise schauerartig verstärkter Regen auf.

Bei zehn bis zwölf Grad wird der Samstag weitgehend niederschlagsfrei. Bei vielen Wolken lässt sich der Vorhersage zufolge am Sonntag auch die Sonne blicken. Das Thermometer zeigt nur noch maximal neun Grad, im Bergland sechs Grad.