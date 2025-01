Zwei Tage lang muss Marvin Ducksch am Rücken behandelt werden. Jetzt ist klar: Werder Bremens bester Stürmer ist am Freitagabend gegen einen seiner Lieblingsgegner wieder fit.

Bremen - Torjäger Marvin Ducksch ist bei Werder Bremen rechtzeitig zum Freitagabend-Spiel der Fußball-Bundesliga gegen den FSV Mainz 05 wieder fit geworden. Wegen Rückenproblemen drohte in dieser Woche zeitweise ein Ausfall des 30 Jahre alten Stürmers.

Werder-Trainer Ole Werner gab jedoch Entwarnung: „Marvin hat heute ganz normal mittrainiert und auch einen guten Eindruck gemacht. Seine Muskulatur hat dichtgemacht, deshalb ist er die letzten beiden Tage behandelt worden. Hexenschuss sagt man dazu landläufig.“

Bei den vergangenen drei Siegen gegen Mainz hatte Ducksch jeweils schon in den Anfangsminuten das 1:0 für Werder erzielt. Fehlen wird dafür am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) sein Stürmerkollege Oliver Burke. Der Schotte bekam im Training einen Schlag auf das Knie. Dazu ist der Däne Jens Stage nach seiner fünften Gelben Karte in dieser Saison gesperrt.