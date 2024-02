Potsdam - Wieder haben Unbekannte in Potsdam Luft aus Autoreifen gelassen. Die Serie dieser Straftaten reißt nicht ab. Die Staatsanwaltschaft führt bereits mehrere Ermittlungsverfahren. Am Dienstagmorgen stellten Autobesitzer in den Stadtteilen Golm und Eiche platte Reifen fest. Es soll um eine hohe zweistellige Zahl an Fahrzeugen gehen, wie die Polizei mitteilte. Da ein politischer Hintergrund vermutet wird, ermittelt der Staatsschutz.

Das Magazin „Der Spiegel“ berichtete, die Gruppe Tyre Extinguishers (Deutsch: Reifenlöscher) lasse Luft aus SUV-Reifen, um für Klimaschutz zu werben, Potsdam sei dabei ein Schwerpunkt. Der oder die Täter wollen vermutlich gegen hohen Spritverbrauch protestieren.