Berlin - Pizza essen wie in Italien: Das geht am Wochenende wieder im Park am Gleisdreieck in Berlin bei der zweiten Auflage des True Italian Pizza Street Festivals. 15 der besten Pizzerien der Stadt kommen laut Veranstalter an einem Ort zusammen, um die Pizza in all ihren Variationen zu feiern: Von neapolitanischer Pizza bis zu zeitgenössischer Pizza, von frittierter Pizza bis zu Pizza „a Portafoglio“, von veganen Zutaten bis zu glutenfreiem Teig. Alle Pizzerien werden sowohl die Margherita (zum Festpreis von 9 Euro) als auch die Marinara (8 Euro) anbieten, außerdem hat jeder Stand zwei Gourmet-Pizzen im Angebot. Organisiert wird das Ganze vom Projekt „True Italian“ („Echt Italienisch“), das die Tradition der echten italienischen Küche im Ausland fördert.