Ende Dezember 2023 sind Grundstücke in Bremen-Borgfeld überflutet.

Bremen - Nach starken Regenfällen baut die Feuerwehr im Bremer Ortsteil Borgfeld vorsorglich ein Hochwasserschutzsystem auf. Wie das Bremer Innenressort und das Umweltressort am Freitag mitteilten, rechnet die ressortübergreifende Koordinierungsgruppe Hochwasser erneut mit steigenden Pegelständen am Fluss Wümme. Mit dem Hochwasserschutzsystem soll verhindert werden, dass Grundstücke an diesem Wochenende überschwemmt werden.

Der Bremer Ortsteil Borgfeld war nach den Weihnachtsfeiertagen wie mehrere Landkreise in Niedersachsen stark vom Hochwasser betroffen. Vielerorts standen teils wochenlang große Flächen unter Wasser. Durch das jüngste Hochwasser und den vielen Regen können die Böden mancherorts kaum noch Wasser aufnehmen. Das Innenressort geht aber nicht davon aus, dass erneut derart hohe Wasserstände wie an den Weihnachtstagen erreicht werden.

Die Sturmflut- und Hochwasserzentrale der Umweltsenatorin sowie die Feuerwehr Bremen beobachteten die Entwicklung, hieß es. Sie riefen alle Anwohnerinnen und Anwohner, die entlang der Wümme und Wörpe in Borgfeld, Timmersloh und Warf-Butendiek wohnen, dazu auf, sich regelmäßig zu informieren. Bei einer Überschwemmungsgefahr sollten die Menschen nicht in Keller oder Tiefgaragen gehen.