In dem Ort Krumpa ist erneut ein Blindgänger gefunden worden. Wegen der geplanten Sprengung müssen Anwohner ihre Häuser verlassen. Auswirkungen gibt es auch auf den Bahnverkehr.

Am Freitag soll im Saalekreis ein Blindgänger gesprengt werden (Symbolbild).

Braunsbedra - Erneut ist in dem Ort Krumpa im Saalekreis eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die etwa 500 Kilogramm schwere Bombe müsse vor Ort gesprengt werden, teilte der Saalekreis am Abend mit. Eine Entschärfung sei aufgrund des Zünders nicht möglich. Der Blindgänger wurde auf einem Feld entdeckt, auf dem eine Photovoltaikanlage gebaut werden soll.

Der Behörde zufolge müssen am Freitag mehrere Straßen geräumt werden. Eine Kita bleibt geschlossen. Voraussichtlich müssen die Anwohner ihre Häuser bis spätestens 11.30 Uhr verlassen. Sie dürfen voraussichtlich gegen 16.00 Uhr zurückkehren. Eine Sporthalle wird als Notunterkunft geöffnet. Zudem fährt die Deutsche Bahn ab dem Morgen die Haltestelle Krumpa nicht mehr an. Auch die Personenverkehrsgesellschaft Merseburg-Querfurt (PNVG) wird die Haltestellen, die sich im Sperrradius befinden, nicht bedienen.

Erst am Mittwoch war etwa hundert Meter vom jetzigen Fundort entfernt eine Bombe entschärft worden. Auch in der Vergangenheit waren in dem Gebiet Kampfmittel gefunden und beseitigt worden. Krumpa ist ein Ortsteil von Braunsbedra.