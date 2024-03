Über Monate hat es Ersatzverkehr zwischen Braunschweig und Wolfsburg gegeben. Der Grund: Arbeiten an der Weddeler Schleife. Das soll nun vorbei sein.

Braunschweig/Wolfsburg - Reisende zwischen Braunschweig und Wolfsburg können sich auf Erleichterungen im Bahnverkehr einstellen. Ab Freitag soll die Strecke an der sogenannten Weddeler Schleife freigegeben werden. Der Streckenabschnitt zwischen Weddel und Fallersleben war seit Dezember vergangenen Jahres gesperrt. Zwischen Braunschweig und Wolfsburg entstand dort ein zweites Gleis, das andere wurde erneuert.

Nach Angaben einer Sprecherin der Deutschen Bahn sollte die Strecke am späten Donnerstagabend freigegeben werden. Der erste Fernverkehrszug auf der Strecke ist am Freitagmorgen laut Deutscher Bahn ICE 275 um 5.09 Uhr von Wolfsburg über Braunschweig nach Interlaken in der Schweiz.

Der erste Regionalzug fährt einer Sprecherin des Anbieters Enno zufolge um 5.18 Uhr von Wolfsburg nach Braunschweig. „Ab Freitagfrüh können wir wieder im Bereich der Weddeler Schleife unterwegs sein, fahren da aber noch nicht den vollen neuen Fahrplan“, sagte sie. Der neue Fahrplan solle ab Montag gelten. Demnach verkehren dann die Züge zwischen den beiden Städten unter der Woche in einem Halbstundentakt.

Während der Streckensperrung wurde der ICE-Verkehr auf der Strecke von Basel über Frankfurt, Göttingen und Braunschweig nach Berlin beispielsweise zwischen Göttingen und Wolfsburg umgeleitet. Für den Regionalverkehr waren Ersatzbusse im Einsatz.

Insgesamt dauerte die Bauphase laut Enno zweieinhalb Jahre. Durch das zweite Gleis könne die Strecke nun in beide Richtungen gleichzeitig befahren werden. Dies ermögliche auch einen flexibleren Güterverkehr.