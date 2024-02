Nordhausen - Ein Wildschwein ist am Freitagnachmittag in der Altstadt und auf einem Schulgelände in Nordhausen unterwegs gewesen. Mehrere Bürger hatten das Wildschwein gesehen und die Beamten alarmiert, wie die Polizei Nordhausen mitteilte. Als sich das Wildtier demnach zu einer Schule verirrte, riegelten Einsatzkräfte das Gelände an der Wiedigsburg ab.

Den Beamten gelang dann am frühen Abend ein Betäubungsschuss auf das Wildschwein, das laut Polizei „erheblich unter Stress“ stand. Weil das Tier schwere Verletzungen hatte, musste es den Angaben zufolge von einem Stadtjäger erlegt werden. Die Polizei erklärt, dass Wildschweine in Ausnahmesituationen und besonders Bachen, also weibliche Wildschweine, mit Jungtieren als gefährlich gelten. Menschen wurden in diesem Fall nicht verletzt.