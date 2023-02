Oberhof - Die Olympiasiegerinnen und Olympiasieger Kati Wilhelm (46), Andrea Henkel (45), Sven Fischer (51) und Ole Einar Björndalen (49) sind die ersten vier Mitglieder einer neu ins Leben gerufenen Hall of Fame im Biathlon. Das teilte der Weltverband IBU am Rande der Weltmeisterschaft in Oberhof am Montagabend mit. Wilhelm, Henkel und Fischer aus Thüringen sowie Rekordweltmeister Björndalen aus Norwegen wurden vom Vorstand der IBU „aufgrund ihrer außergewöhnlichen Leistungen und Erfolge im Laufe ihrer Karriere ausgewählt“, hieß es in einer Mitteilung.

„Alle vier Athleten verdienen diese Anerkennung für ihre unglaublichen Leistungen“, sagte IBU-Präsident Olle Dahlin. „Sie haben uns mit ihren Leistungen inspiriert und den Maßstab für unzählige Athleten gesetzt, die in ihre Fußstapfen traten.“

Insgesamt sammelten alle vier zusammen 17 Goldmedaillen bei Olympischen Spielen, 40 WM-Titel, 221 Weltcupsiege und zehn Gesamtweltcupsiege. Erfolgreichster Athlet des Quartetts ist Björndalen, der mittlerweile als TV-Experte für das norwegische Fernsehen arbeitet, mit 20 WM-Titeln und achtmal Olympia-Gold.