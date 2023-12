Oberhof - Die dreimalige Biathlon-Olympiasiegerin Kati Wilhelm hat 30 Ski-Langläufer aus Thüringen auf die nationalen Winterspiele der Special Olympics vorbereitet. Bei besten Bedingungen testete die 47-Jährige gemeinsam mit den Athleten mit geistiger und mehrfacher Beeinträchtigung die Langlaufstrecke in Oberhof, auf der bei den Winterspielen vom 29. Januar bis 2. Februar 2024 in Thüringen die Langlaufwettbewerbe ausgetragen werden.

„Ich habe mich sehr gefreut, heute mit den Special Olympics Athleten zu trainieren und als ehemalige Leistungssportlerin meine Tipps weiterzugeben. Die Stimmung im Team ist großartig, alle freuen sich, dass die Nationalen Spiele bald beginnen“, sagte Kati Wilhelm nach dem Training.

Bei den nationalen Winterspielen werden 900 Athleten und Unified-Partner an den insgesamt zehn Wintersportwettbewerben teilnehmen. In den fünf Tagen in Erfurt, Oberhof und Weimar können sich die Sportler für die Winterweltspiele der Special Olympics 2025 in Turin qualifizieren.