Wilhelmshaven - Wilhelmshaven setzt in den kommenden Tagen auf die neue Lichtshow „Willumina“, um seine Innenstadt zu beleben. Bis Sonntag sind jeden Abend von 19.00 bis 22.00 Uhr an verschiedenen Orten Lichtinstallationen zu sehen, wie die Wilhelmshaven Touristik & Freizeit GmbH mitteilte. Ziel sei es, die Besucherfrequenz in der Stadt zu erhöhen. Zum Auftakt am Mittwochabend wurden Lichtshows auf Häuserwände und Böden projiziert, eine leerstehende Ladenfläche wurde mit einer Lasershow in Szene gesetzt. Außerdem waren maritime Lichtgestalten auf Stelzen in der Innenstadt unterwegs.

Finanziert wird die „Willumina“, die es zum ersten Mal in der Stadt gibt, zu 90 Prozent aus dem Sofortprogramm Perspektive Innenstadt. Dieses hatte das Land Niedersachsen mit insgesamt 107 Millionen Euro EU-Fördermitteln aufgelegt. Die Mittel sind für Kulturevents, Kunstinstallationen, Klimaschutz, neue Läden und bessere Mobilitätsangebote in rund 200 Städten vorgesehen, die die Innenstädte attraktiver machen sollen.