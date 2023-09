Magdeburg - Angesichts anhaltend hoher Energiekosten hat Sachsen-Anhalts Energieminister Armin Willingmann (SPD) seine Forderung nach Einführung eines Industriestrompreises bekräftigt. Deutschland müsse bei den Energiekosten wettbewerbsfähig bleiben, sagte Willingmann am Donnerstag im Landtag. Man wolle die Abwanderung von Unternehmen verhindern. Mit einem zeitlich befristeten Industrie- beziehungsweise Brückenstrompreis könne man sich die notwendige Zeit für die Umstellung auf eine günstige, sichere und klimaneutrale Energieversorgung einräumen.

Das Thema günstiger Strom soll ein zentraler Punkt bei der Energieministerkonferenz Ende September in Wernigerode sein, kündigte der SPD-Politiker an. Willingmann ist in diesem Jahr Vorsitzender der Energieministerkonferenz. Gemeinsam mit Nordrhein-Westfalen soll ein Antrag eingebracht werden, in dem für die Einführung eines Brückenstrompreises geworben wird. Dieser könne für Unternehmen bei fünf Cent liegen, so Willingmann.